Shenzhen Clou Electronics Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Shenzhen Clou Electronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 6,76 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -22,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,53 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -5,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Shenzhen Clou Electronics war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Shenzhen Clou Electronics mit -36,02 Prozent um mehr als 36 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,09 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite der Aktie mit -35,93 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Shenzhen Clou Electronics-Aktie bei 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Doch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 70, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".