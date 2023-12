Shenzhen Clou Electronics Aktie: Jetzt wird es spannend!

Bei Shenzhen Clou Electronics hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Dividendenrendite für Shenzhen Clou Electronics beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,13 Prozent für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -23,15 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 76 Punkten, was darauf hinweist, dass Shenzhen Clou Electronics überkauft ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 liegt bei 57,58, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.