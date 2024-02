Shenzhen Click Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenzhen Click als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shenzhen Click-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,93, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 70,06, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie der Shenzhen Click kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Click-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 13,66 CNH. Damit liegt der letzte Schlusskurs (10,31 CNH) deutlich darunter (Unterschied -24,52 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,64 CNH) liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,43 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating für die Shenzhen Click-Aktie führt. Somit wird die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Für Investoren, die derzeit in die Aktie von Shenzhen Click investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0,81 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,82 Prozentpunkten bedeutet. Damit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" aus.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Shenzhen Click im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,26 Prozent erzielt, was 34,64 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,62 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -16,94 Prozent, und Shenzhen Click liegt aktuell 33,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.