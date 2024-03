Shenzhen Click Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Click beträgt 32, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektrische Ausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Shenzhen Click mit 0,81 % weniger aus als der Branchendurchschnitt von 1,53 %, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Click-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,15 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 11,71 CNH weicht somit um -10,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Innerhalb der letzten 50 Handelstage lag der Schlusskurs mit 11,49 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Click liegt bei 53,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Shenzhen Click liegt bei 38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Click-Aktie daher in allen Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.