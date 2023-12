Shenzhen Click Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Shenzhen Click-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,79 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,74 CNH, was einem Unterschied von -7,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,12 CNH, was einem Unterschied von -2,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Shenzhen Click daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Shenzhen Click-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich ebenfalls mit den positiven Themen rund um Shenzhen Click, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shenzhen Click nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche erzielte Shenzhen Click in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,44 Prozent, was einer Underperformance von -12,38 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite um 12,76 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.