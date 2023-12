Shenzhen Click Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Shenzhen Click: Aktienanalyse und Bewertung

Die Shenzhen Click Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um eine fundierte Bewertung abzugeben. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42,55, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Click liegt bei 62,82, was auf eine neutrale Marktsituation hindeutet. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 53 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Betrachtet man die Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie", so liegt die Rendite der Shenzhen Click Aktie bei -13,44 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Click mit 0,58 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Shenzhen Click Aktie derzeit weder über- noch unterbewertet ist und gemäß der analysierten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung erhält.