Shenzhen Click Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Click ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zur Industrie liegt die Rendite von Shenzhen Click in den letzten 12 Monaten bei -16,01 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -0,18 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Shenzhen Click kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Click-Aktie in verschiedenen Kategorien ein "Schlecht"-Rating, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.