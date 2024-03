Shenzhen Click Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Shenzhen Click verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,35 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 19,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt (-18,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -19,05 Prozent, und Shenzhen Click liegt aktuell 19,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Click bei 32,77, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Click-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -9,93 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50) (+1,96 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Shenzhen Click bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.