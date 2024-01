Shenzhen Chiwan Wharf-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von China Merchants Port verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,82 Prozent, was im Vergleich zum Industrie-Sektor 6,24 Prozent über dem Durchschnitt (1,58 Prozent) liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,75 Prozent, wobei China Merchants Port aktuell 8,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Merchants Port mit 10,82 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von China Merchants Port beträgt aktuell 2,91 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (2,33 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen positiver Diskussion und einem Tag negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.