Shenzhen Chiwan Wharf Aktie: Das war ja klar …

Die China Merchants Port-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf der technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 16,76 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 15,93 CNH notiert, was zu einem Abstand von -4,95 Prozent führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 16,08 CNH, was einer Differenz von -0,93 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für China Merchants Port haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider, die auf der Analyse positiver oder negativer Ausschläge in der Internet-Kommunikation basiert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse hin, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 43,93, was weder überkauft noch -verkauft entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was auch als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat sich die China Merchants Port-Aktie mit einer Rendite von 7,82 Prozent weit überdurchschnittlich entwickelt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt die Rendite mit 9,08 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.