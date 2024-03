Shenzhen Chiwan Wharf Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf überkaufte Titel hin, während ein niedriger RSI auf überverkaufte Titel hindeutet. Bei China Merchants Port liegt der RSI7 aktuell bei 46,35 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 beträgt 36,99, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Merchants Port in den letzten 12 Monaten eine Outperformance gezeigt. Die Aktie hat eine Performance von 27,07 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um -10,02 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor hat China Merchants Port ebenfalls eine überdurchschnittliche Rendite erzielt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Merchants Port verläuft aktuell bei 16,55 CNH, während der Aktienkurs bei 17,19 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50). Hier beträgt die Differenz +3 Prozent, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird China Merchants Port insgesamt als neutral bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen.

Zusammenfassend erhält die China Merchants Port-Aktie in verschiedenen Bereichen neutrale Bewertungen, sowohl in Bezug auf den RSI, den Branchenvergleich als auch die technische Analyse und das Sentiment im Netz. (354 words)