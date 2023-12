KS Energy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ks Energy derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,013 SGD) um +30 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 SGD zeigt eine Abweichung von +30 Prozent, was ebenfalls einer Einstufung als "Gut" entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ks Energy in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Ks Energy auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Ks Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls bei 50 liegt. Somit erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Ks Energy im letzten Jahr eine Rendite von 18,18 Prozent erzielt, was 9,38 Prozent über dem Durchschnitt (8,8 Prozent) liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt Ks Energy aktuell um 9,38 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

