Shenzhen Changhong Tech-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Shenzhen Changhong-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 46, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird es mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 62,05 liegt und somit auch als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden weist Shenzhen Changhong eine Rendite von 1,31 % auf, was 0,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung aufgrund eines nur leicht niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Meinungen der Anleger deutet darauf hin, dass die Stimmung auf dieser Ebene positiv ist.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Changhong 129, während vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus diesem Grund wird die Aktie auch aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.