Shenzhen Changhong Tech Aktie: Das war ja klar …

Die Shenzhen Changhong-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse und der fundamentalen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,9 CNH mit dem aktuellen Kurs von 18,2 CNH liegt bei +1,68 Prozent. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von +1,45 Prozent. Beide Abweichungen führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Changhong liegt bei 80, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen über die Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Changhong-Aktie basierend auf den verschiedenen Kriterien eine gemischte Bewertung aus technischer, fundamentaler und sentimentaler Sicht.