Shenzhen Changhong Tech Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Shenzhen Changhong mit 14,32 CNH derzeit um -6,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -14,1 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung der Aktie führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Changhong 122, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche als neutral eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Shenzhen Changhong mit 1,31 Prozent einen etwas niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,61%) auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Changhong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,6 Prozent, was eine Underperformance von -12,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite 13,48 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.