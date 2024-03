Shenzhen Changhong Tech Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Shenzhen Changhong als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 59,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 49,23 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Shenzhen Changhong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -20,33 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -12,26 Prozent für Shenzhen Changhong führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,3 Prozent hatte, lag Shenzhen Changhong um 13,3 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Shenzhen Changhong derzeit eine Dividendenrendite von 1,31 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,62 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz von 0,31 Prozent zum Durchschnitt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Shenzhen Changhong eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und einen negativen Tag, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Changhong daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.