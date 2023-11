Shenzhen Changhong Tech Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Shenzhen Changhong: eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien

Die Aktie von Shenzhen Changhong weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80,05 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält Shenzhen Changhong in dieser Kategorie ebenfalls eine "neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Changhong liegt bei 45,07, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine "neutrale" Situation hin.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Shenzhen Changhong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,24 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -18,48 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite, die 19,15 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt, deutlich zurück. Dies führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, des Sentiments und des Buzz, des Relative Strength Index und des Branchenvergleichs, dass Shenzhen Changhong derzeit neutral bewertet wird.