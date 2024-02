Shenzhen Changhong Tech Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet unterstützt werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind dabei wichtige Kriterien. Bei Shenzhen Changhong zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gibt es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 14,71 CNH bei Shenzhen Changhong eine Entfernung von -12,44 Prozent vom GD200 (16,8 CNH), was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50 liegt bei 16,03 CNH, was zu einem Abstand von -8,23 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shenzhen Changhong-Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite bietet die Aktie von Shenzhen Changhong eine Rendite von 1,31 %, was 0,34 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt bei Maschinen. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich daher als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Shenzhen Changhong im letzten Jahr eine Rendite von -35,17 Prozent erzielt, was 15,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -21,05 Prozent, wobei Shenzhen Changhong aktuell 14,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.