Ferrari Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Ferrari hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 28,71 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich liegt die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Automobilbranche bei 0 Prozent, wobei Ferrari aktuell 28,71 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Ferrari einen Wert von 98,03, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat sich die Stimmung für Ferrari in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Ferrari gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen sich neutralere Signale in den sozialen Medien, jedoch haben die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ auf das Unternehmen eingewirkt. Aufgrund der gemischten Signale erhält Ferrari eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung, während die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale berechnet haben, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.