Shenzhen Centralcon Investment Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen hauptsächlich eine negative Stimmung bezüglich Shenzhen Centralcon Investment. Positives wurde an drei Tagen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, speziell der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 6,86 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,21 CNH (-38,63 Prozent Abweichung) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 5,31 CNH (-20,72 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich also basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für Shenzhen Centralcon Investment.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird der Aktie also ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes zugeschrieben.

Der Relative Strength-Index (RSI) wurde ebenfalls betrachtet. Der RSI für Shenzhen Centralcon Investment liegt bei 27,27, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,34, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen sowohl das Anleger-Sentiment, die technische Analyse, als auch die Stimmung und der RSI eine eher negative Einschätzung der Shenzhen Centralcon Investment-Aktie.