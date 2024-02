Shenzhen Centralcon Investment Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend negativ, was auch die Diskussionen zu Shenzhen Centralcon Investment betraf. Die Anleger haben hauptsächlich negative Themen an sechs Tagen diskutiert, während an drei Tagen eher positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen, was dazu geführt hat, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shenzhen Centralcon Investment-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 6,86 CNH, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 5,31 CNH liegt. Beide Werte liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,21 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmung. Dies führt zu einer langfristigen "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbildes rund um die Shenzhen Centralcon Investment-Aktie.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 27,27, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,34 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung auf "Gut" basierend auf dem RSI.

Somit ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Indikatoren eine insgesamt negative Bewertung der Shenzhen Centralcon Investment-Aktie, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch auf die technischen Indikatoren.