Shenzhen Capchem Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Shenzhen Capchem ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Capchem-Aktie für die letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder -verkauft ist. Der Wert des RSI der letzten 7 Tage liegt bei 38, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (42,43) bestätigt ebenfalls eine neutrale Positionierung der Aktie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Shenzhen Capchem eine negative Differenz von -0,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Chemikalien-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche konnte Shenzhen Capchem in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,58 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,39 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance von Shenzhen Capchem um 22,58 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

