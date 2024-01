Shenzhen Capchem Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Shenzhen Capchem notiert derzeit mit einem Kurs von 47,66 CNH, was einem Aufschlag von +5,33 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,74 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Bewertung auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shenzhen Capchem diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch während der letzten ein bis zwei Tage überwiegen überwiegend positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -0,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ergibt. Aus diesem Grund erhält Shenzhen Capchem eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 31,76 liegt Shenzhen Capchem auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, bei einer Differenz von 0 Prozent. Auf Grundlage dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

