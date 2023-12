Shenzhen Capchem Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Capchem liegt bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (KGV von 0) als neutral angesehen wird. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Capchem-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,19 CNH. Der letzte Schlusskurs von 45,04 CNH weicht davon um -4,56 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 43,59 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +3,33 Prozent, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Capchem-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Die Dividende von Shenzhen Capchem liegt bei 1,17 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (1,91 %) als leicht niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 0,74 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Capchem zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 50,97 Punkten liegt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 43,84 führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Shenzhen Capchem-Aktie somit auch in diesem Punkt als neutral bewertet.