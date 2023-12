Shenzhen Capchem Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Shenzhen Capchem-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 47,21 CNH aufgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 46,26 CNH lag, was einem Unterschied von -2,01 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine andere Rechnung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der Wert bei 43,71 CNH, was einem positiven Unterschied von +5,83 Prozent zum letzten Schlusskurs von 46,26 CNH entspricht. Daher wird die Shenzhen Capchem-Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV der Shenzhen Capchem-Aktie 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz der Shenzhen Capchem-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine eher stabile Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Capchem-Aktie beträgt 1,17 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,64 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.