Shenzhen Beauty Star Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Shenzhen Leaguer hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von 7,96 CNH verzeichnet, was sie um -0,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, -6,57 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Shenzhen Leaguer im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt, was 0,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt ebenfalls -6,94 Prozent, und die Shenzhen Leaguer liegt aktuell 0,3 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Shenzhen Leaguer in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Branchenvergleich, das Sentiment und der Buzz sowie die Anleger-Stimmung eine neutrale bis positive Einschätzung der Shenzhen Leaguer-Aktie.