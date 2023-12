Shenzhen Beauty Star Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Shenzhen Leaguer-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,17 CNH sich um -4,89 Prozent vom GD200 (8,59 CNH) entfernt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,06 CNH, was einen Abstand von +1,36 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte wird der Kurs insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Shenzhen Leaguer-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 51,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,35, was für 25 Tage ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Shenzhen Leaguer-Aktie.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Shenzhen Leaguer wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Daher ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild als "Schlecht" für die Aktie.