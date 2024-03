Shenzhen Beauty Star Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Canna Global Acquisition Corp":

Die Shenzhen Leaguer-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 8,08 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (7,46 CNH) um -7,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,09 CNH für die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +5,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shenzhen Leaguer-Aktie liegt bei 43,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,09, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage ergibt.

Im Branchenvergleich erzielte die Shenzhen Leaguer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,06 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche, die im Durchschnitt um -20,9 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +6,84 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 6,84 Prozent über dem Durchschnittswert.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität der Shenzhen Leaguer-Aktie eher unterdurchschnittlich ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Shenzhen Leaguer in diesem Punkt daher die Gesamteinstufung als "Schlecht".