Shenzhen Beauty Star Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Shenzhen Leaguer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,58 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 7,91 CNH lag, was einer Abweichung von -7,81 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,05 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Leaguer-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Leaguer liegt bei 65,69 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, betrachtet über einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 48,36 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Leaguer nach unserer Messung kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Gut".

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Shenzhen Leaguer-Aktie in verschiedenen Analysen und Bewertungen überwiegend als "Neutral" eingestuft wird, sowohl hinsichtlich der charttechnischen Analyse, des RSI als auch der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet.