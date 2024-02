Shenzhen Beauty Star Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Shenzhen Leaguer-RSI liegt bei 27,69 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beträgt 56,67, was zu einer neutralen Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich konnte Shenzhen Leaguer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,26 Prozent erzielen. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -24,95 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +12,7 Prozent für Shenzhen Leaguer entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 12,7 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Leistungen erhält Shenzhen Leaguer ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lässt sich die Entwicklung von Aktienkursen auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shenzhen Leaguer diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Leaguer derzeit bei 8,2 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,98 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,88 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 7,33 CNH, was einer Distanz von -4,77 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".