Shenzhen Beauty Star Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Shenzhen Leaguer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Shenzhen Leaguer damit 12,38 Prozent über dem Durchschnitt (-24,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -24,63 Prozent, und Shenzhen Leaguer liegt aktuell 12,38 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Shenzhen Leaguer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,23 CNH mit dem aktuellen Kurs (6,73 CNH) von -18,23 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7,44 CNH mit dem aktuellen Kurs (6,73 CNH) von -9,54 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Veränderung aufgewiesen. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung zu Shenzhen Leaguer wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Diese Informationen zusammenführend ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Shenzhen Leaguer-Aktie.