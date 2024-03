Die Shenzhen Auto Electric Power Plant-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmung für Shenzhen Auto Electric Power Plant hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was sich durch starke positive Ausschläge in der Internet-Kommunikation zeigt. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,38 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,75 CNH lag, was einem Unterschied von -13,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Shenzhen Auto Electric Power Plant unterdurchschnittlich ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was 1,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Shenzhen Auto Electric Power Plant im letzten Jahr eine Rendite von -32,51 Prozent erzielt, was 16,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit -15,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.