Shenzhen Auto Electric Power Plant Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse der Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,11 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,37 CNH weicht um +1,98 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 12,73 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+5,03 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie in diesem Fall. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungsbildänderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Shenzhen Auto Electric Power Plant keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Shenzhen Auto Electric Power Plant für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 1,52). Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shenzhen Auto Electric Power Plant von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.