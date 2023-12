Shenzhen Auto Electric Power Plant Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Bellerophon Therapeutics":

Die Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 13,22 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 12,87 CNH, was einem Unterschied von -2,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,72 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine geringe Abweichung von +1,18 Prozent auf, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie mit -2,84 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,93 Prozent, wobei die Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie mit 1,91 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie liegt mit einem Wert von 234,73 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Shenzhen Auto Electric Power Plant-Aktie anhand verschiedener Faktoren.

