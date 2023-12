Shenzhen Auto Electric Power Plant Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Aktie von Shenzhen Auto Electric Power Plant wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso verhält es sich mit der Rate der Stimmungsänderung, die laut Messung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann ein Anleger, der derzeit in die Aktie von Shenzhen Auto Electric Power Plant investiert, eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten. Dies liegt 1,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, wodurch die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" ausfällt.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Einschätzung der Aktie von Shenzhen Auto Electric Power Plant. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 13,17 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 12,68 CNH liegt, was einem Abstand von -3,72 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Shenzhen Auto Electric Power Plant liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 53,92, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".