Shenzhen Auto Electric Power Plant Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenrendite von Shenzhen Auto Electric Power Plant beträgt derzeit 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Im Vergleich zum Durchschnitt von 0,08 Prozent für diese Aktie liegt sie nur leicht darunter. Daher haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik gegeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shenzhen Auto Electric Power Plant liegt bei 20,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Shenzhen Auto Electric Power Plant mit 6,96 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 1,79 Prozent für Aktien aus dem Bereich "Elektrische Ausrüstung". Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Auto Electric Power Plant zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".