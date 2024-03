Shenzhen Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie von Shenzhen hat in den letzten Tagen eine stabile Leistung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 6,11 HKD, während der aktuelle Kurs bei 6,03 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -1,31 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,44 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -6,37 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat Shenzhen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat Shenzhen jedoch eine Outperformance von +1,62 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Shenzhen um 4,65 Prozent über dem Durchschnittswert. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shenzhen zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen rund um Shenzhen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".