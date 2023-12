Shenzhen Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung und das Interesse an Shenzhen in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine Bewertung von "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Shenzhen führt.

Die Dividendenrendite für Shenzhen beträgt derzeit 5,39 Prozent, was über dem durchschnittlichen Wert von 2,61 Prozent liegt. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie von unseren Analysten eine Bewertung von "Gut" für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Shenzhen bei 6,28 HKD, während der aktuelle Kurs 6,45 HKD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,71 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dagegen liegt der GD50 bei 5,65 HKD, was einer Distanz von +14,16 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten 25 Handelstagen liegt der Wert bei 32,57, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Shenzhen.