Shenzhen Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmung und das Buzz um Shenzhen können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut unserer Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Shenzhen in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,24 Prozent erzielt. Das liegt 15,26 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 1,28 Prozent, wobei Shenzhen aktuell 21,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Shenzhen derzeit positiv einzuschätzen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,27 HKD, während der Aktienkurs bei 6,74 HKD liegt, was einer Abweichung von +7,5 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 5,74 HKD, was einer Abweichung von +17,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.