Shenzhen Aisidi Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Shenzhen Aisidi hat im letzten Jahr eine Rendite von 0,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Informationstechnologie-Sektor eine Unterperformance von 14,05 Prozent darstellt. Auch in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Shenzhen Aisidi aktuell 20,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Shenzhen Aisidi liegt derzeit bei 50 Punkten, was ein "Neutral"-Rating bedeutet. Ebenso wird der 25-Tage-RSI mit 39,82 Punkten als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Aisidi-Aktie mit 15,23 Prozent über dem GD200 liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, wird ein "Gut"-Signal erkannt, da der Abstand +8,06 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Aisidi beträgt derzeit 6,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,02 % als "Gut" eingestuft wird. Die Differenz von 5,58 Prozentpunkten zeigt, dass die ausgeschüttete Dividende positiv zu bewerten ist.