Shenzhen Airport im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Shenzhen Airport-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 21, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,56, was darauf hindeutet, dass die Shenzhen Airport-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Shenzhen Airport-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,84 CNH für den Schlusskurs der Shenzhen Airport-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,56 CNH, was einer Abweichung von -4,09 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und mit einem letzten Schlusskurs von 6,46 CNH, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Somit erhält die Shenzhen Airport-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shenzhen Airport bei 140,27, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -2,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" führt. Daher erhält Shenzhen Airport eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Shenzhen Airport-Aktie aus technischer, fundamentaler und Dividendenperspektive gemischte Bewertungen erhält.