Shenzhen Airport Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Flughafen Shenzhen wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verkehrsinfrastruktur mit einer Dividende von 0 % als niedriger bewertet. Das bedeutet, dass die Ausschüttung um 2,35 Prozentpunkte niedriger ist. Aufgrund dieser Differenz wird die Einstufung der Aktie derzeit als "Schlecht" betrachtet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 140,27, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" weist einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich, dass die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet ist, und sie erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen über den Flughafen Shenzhen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel insgesamt positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus konnten in diesem Zeitraum auch zehn Handelssignale ermittelt werden, davon 6 positive und 4 negative Signale. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet der Aktienkurs von Shenzhen Airport eine Rendite von -6,33 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,12 Prozent, während Shenzhen Airport mit 7,45 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.