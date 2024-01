ShenzhenG Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher sind, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Seg herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shenzhen Seg weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,73, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Shenzhen Seg-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shenzhen Seg festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Shenzhen Seg für diese Stufe daher ein "Gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist Shenzhen Seg derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,83 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,21 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 7,49 CNH zeigt eine Abweichung von -3,74 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Seg. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment also als "Gut" eingeschätzt.