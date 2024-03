ShenzhenG Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

In den letzten zwei Wochen wurde die Shenzhen Seg von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Shenzhen Seg angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI der Shenzhen Seg bei 32,93, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Demzufolge lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Shenzhen Seg-Aktie ein Durchschnitt von 6,94 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,65 CNH, was einer Abweichung von -4,18 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (7,04 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,54 Prozent), was zu einer Bewertung der Shenzhen Seg-Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit der Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für die Shenzhen Seg hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Somit wird die Shenzhen Seg auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".