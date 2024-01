Shenyang Public Utility Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shenyang Public Utility ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität zeigt, dass die langfristige Aktivität im Vergleich zu anderen Aktien als neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shenyang Public Utility als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 91,67, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 63,27 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt die Shenyang Public Utility-Aktie eine negative Abweichung von 14,29 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und eine Abweichung von 25 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.