Shenyang Public Utility Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten zwei Wochen wurde Shenyang Public Utility von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Diskussionen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Shenyang Public Utility innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft sind. Der RSI liegt bei 60, während der RSI25 bei 57 liegt, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend für Shenyang Public Utility aufweist. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergab, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung gab. Die Diskussionen über das Unternehmen waren ebenfalls durchschnittlich, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt wird Shenyang Public Utility daher mit einem neutralen Rating bewertet.