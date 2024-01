Shenyang Public Utility Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Shenyang Public Utility zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,08 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,078 HKD beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -2,5 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,07 HKD erreicht. Dies bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen positiven Abstand von +11,43 Prozent aufweist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Shenyang Public Utility auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. In den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Shenyang Public Utility in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Shenyang Public Utility liegt derzeit bei 35,71 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 37,25 Punkten. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. Die Diskussionsintensität rund um Shenyang Public Utility zeigt eine normale Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Shenyang Public Utility daher als "Neutral"-Wert eingestuft.