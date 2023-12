Shenyang Public Utility Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Shenyang Public Utility war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder starke positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shenyang Public Utility daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Internet-Kommunikation zeigte in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung gegenüber Shenyang Public Utility. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Shenyang Public Utility derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,063 HKD liegt, was einer Abweichung von -21,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt einen Wert von 0,07 HKD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenyang Public Utility liegt bei 57,14 und 55,88 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Insgesamt erhält Shenyang Public Utility basierend auf der Stimmungsanalyse, der Diskussionsstärke in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative-Stärke-Index eine "Neutral"-Bewertung.