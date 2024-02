Shenyang Public Utility Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Shenyang Public Utility-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,08 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,056 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -30 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,06 HKD über dem aktuellen Kurs von 0,056 HKD, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um die Shenyang Public Utility auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Aktie von Shenyang Public Utility wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein uneinheitliches Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, weshalb wir diesen Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewerten. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenyang Public Utility liegt bei 43,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,03 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung für die Shenyang Public Utility-Aktie von "Neutral".