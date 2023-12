Shenyang Public Utility Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Shenyang Public Utility hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dies ergibt sich aus der technischen Analyse, die zu dem Schluss kommt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den letzten zwei Wochen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse mithilfe des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Shenyang Public Utility derzeit überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis ergibt eine "Gut"-Bewertung, während der RSI auf 25-Tage-Basis zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.